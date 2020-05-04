Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:58
Амвросий "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? Голова не только чтобы кашу есть и водку пить, ею думают иногда...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08
А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.
не знаю, видимо если бы был простой ответ на этот вопрос, то давно бы так и платили
Врачам платят напрямую, в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. Но всё это не решает проблемы, ведь налоги-то всёравно приходится платить.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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