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Бізнес пропонує обкладати
податком доходи від...

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:58

Амвросий "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? Голова не только чтобы кашу есть и водку пить, ею думают иногда...
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08

  ovg написав:Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...
Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...


А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.

  Vladdy написав:"Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить?


не знаю, видимо если бы был простой ответ на этот вопрос, то давно бы так и платили :?

Врачам платят напрямую, в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. Но всё это не решает проблемы, ведь налоги-то всёравно приходится платить.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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