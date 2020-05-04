Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08

ovg написав: Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...

Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему... Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...

Vladdy написав: "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить?

А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.Вот и получаем ораву нахлебников с "отсутствие комплексов и совести, жадность", которые кормятся из госбюджета. И со временем эта орава нахлебников будет только увеличиваться. Ведь система сама поощряет тех кто не работает а сидит на госбюджете и наказывает налогами тех кто работает и наполняет госбюджет.Например "зелёный тариф" на электроэнергию. В энергосистеме избыток электричества от АЭС по 50 копеек. А в это время госпредприятие "Гарантований покупець" скупает электричество у зелёных по 6 грн, а блоки АЭС глушат. Правильно, зачем нам дешевое электричество, будем платить в 10 раз дороже. Платят пока за это из денег собираемых в виде налогов. Но скоро конечно поднимут тарифы, чтобы те-же налогоплательщики оплачивали это не только налогами, но и тарифами. Все всё понимают, но сделать никто ничего не может. Вот так и живём.Врачам приходится платить напрямую (бесплатно сейчас никто не лечит), в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. С дорогами сложней. Но это не выход, ведь налоги всёравно уходят в чёрную дыру. Так что и налоги приходится платить и дополнительно платить докторам и учителям и т.д. И в кассе и через интернет. Кто попродвинутей, те через интернет платят, пожилые люди в кассу платят. Кто как...