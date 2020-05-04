RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес пропонує обкладати
податком доходи від...

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:58

Амвросий "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? Голова не только чтобы кашу есть и водку пить, ею думают иногда...
Vladdy
 
Повідомлень: 140
З нами з: 18.12.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08

  ovg написав:Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...
Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...


А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.

Вот и получаем ораву нахлебников с "отсутствие комплексов и совести, жадность", которые кормятся из госбюджета. И со временем эта орава нахлебников будет только увеличиваться. Ведь система сама поощряет тех кто не работает а сидит на госбюджете и наказывает налогами тех кто работает и наполняет госбюджет.

Например "зелёный тариф" на электроэнергию. В энергосистеме избыток электричества от АЭС по 50 копеек. А в это время госпредприятие скупает электричество у зелёных по 6 грн, а блоки АЭС глушат. Правильно, зачем нам дешевое электричество, будем платить в 10 раз дороже. Платят пока за это из денег собираемых в виде налогов. Но скоро конечно поднимут тарифы, чтобы те-же налогоплательщики оплачивали это не только налогами, но и тарифами. Все всё понимают, но сделать никто ничего не может. Вот так и живём. :?

  Vladdy написав:"Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить?


Врачам приходится платить напрямую (бесплатно сейчас никто не лечит), в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. С дорогами сложней. Но это не выход, ведь налоги всёравно уходят в чёрную дыру. Так что и налоги приходится платить и дополнительно платить докторам и учителям и т.д. И в кассе и через интернет. Кто попродвинутей, те через интернет платят, пожилые люди в кассу платят. Кто как...
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 26.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27

Доходы от недвижимости легко скрываются,поэтому опять будут нужны опять толпы проверяющих...
kontax77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:08

  kontax77 написав:поэтому опять будут нужны опять толпы проверяющих...


по нормальному налоги логично было бы взымать только со свехдоходов. А не мелочь отслеживать, тратя на администрирование в 10 раз больше. Сверхдоходы единицы получают, так что проблемы их найти нет.

Но у нас всё наоборот, супердоходы налогами не облагаются, еще и дотации из госбюджета дают. А нищих облагают налогами по полной. Вобщем королевство кривых зеркал.

А сама недвижимость доходом не является - это частная собственность. Доходы появляются при торговле недвижимостью или если эту недвижимость в аренду сдавать. Поэтому брать налог просто за недвижимость - это абсурд. Человек ничего не зарабатывает, а может даже в убытке, а с него за это ещё и налог берут.

Налог за недвижимость может иметь смысл, только если это очень большая недвижимость, настолько большая, что даёт возможность владельцу использовать своё положение для создания монополии. Квартира или дача - это явно не тот тип недвижимости который стоит облагать налогом.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 26.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ПолеКуру і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:22
71 3347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:02
cannabis_ua
В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на... 1, 2, 3
R2 » Вів 05 тра, 2020 20:33
27 1314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 20:57
andrijk777
Прагнення уряду перекласти вирішення проблем на бізнес...
R2 » Пон 04 тра, 2020 19:29
5 505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 21:01
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18787)
08.05.2020 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.