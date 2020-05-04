Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:58
Амвросий "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? Голова не только чтобы кашу есть и водку пить, ею думают иногда...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08
А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.
Вот и получаем ораву нахлебников с "отсутствие комплексов и совести, жадность", которые кормятся из госбюджета. И со временем эта орава нахлебников будет только увеличиваться. Ведь система сама поощряет тех кто не работает а сидит на госбюджете и наказывает налогами тех кто работает и наполняет госбюджет.
Врачам приходится платить напрямую (бесплатно сейчас никто не лечит), в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. С дорогами сложней. Но это не выход, ведь налоги всёравно уходят в чёрную дыру. Так что и налоги приходится платить и дополнительно платить докторам и учителям и т.д. И в кассе и через интернет. Кто попродвинутей, те через интернет платят, пожилые люди в кассу платят. Кто как...
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 тра, 2020 01:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27
Доходы от недвижимости легко скрываются,поэтому опять будут нужны опять толпы проверяющих...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:08
по нормальному налоги логично было бы взымать только со свехдоходов. А не мелочь отслеживать, тратя на администрирование в 10 раз больше. Сверхдоходы единицы получают, так что проблемы их найти нет.
Но у нас всё наоборот, супердоходы налогами не облагаются, еще и дотации из госбюджета дают. А нищих облагают налогами по полной. Вобщем королевство кривых зеркал.
А сама недвижимость доходом не является - это частная собственность. Доходы появляются при торговле недвижимостью или если эту недвижимость в аренду сдавать. Поэтому брать налог просто за недвижимость - это абсурд. Человек ничего не зарабатывает, а может даже в убытке, а с него за это ещё и налог берут.
Налог за недвижимость может иметь смысл, только если это очень большая недвижимость, настолько большая, что даёт возможность владельцу использовать своё положение для создания монополии. Квартира или дача - это явно не тот тип недвижимости который стоит облагать налогом.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:33
В таком случае,если следовать этой логике,то теневой рынок аренды квартир например,никогда не выйдет из тени..если человек имеет 5 квартир и сдаёт их в аренду( естественно,не сообщая об этом налоговой) то только взимание с него налога на недвижимость может хоть как то восстановить социальную справедливость..а проверяющие с поквартирными обходами тут бесполезны и абсурдны
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:55
это напоминает диалог из фильма:
- Вы занимаете черезмерную площадь
- Совершенно черезмерную
- Вы один живете в 7 комнатах...
социальную справедливость говорите? Ну-ну...
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