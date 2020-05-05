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Бізнес пропонує обкладати
податком доходи від...

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:58

Амвросий "Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить? Голова не только чтобы кашу есть и водку пить, ею думают иногда...
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08

  ovg написав:Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...
Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...


А вот и пример к чему приводит такая система. Люди уже не хотят работать, они хотят кормиться из бюджета. И верят что интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему - это рудименты и ненужные качества. Потому что видят, что с такими качествами прийдётся тянуть на своём горбу и кормить ораву бездельников и нахлебников.

Вот и получаем ораву нахлебников с "отсутствие комплексов и совести, жадность", которые кормятся из госбюджета. И со временем эта орава нахлебников будет только увеличиваться. Ведь система сама поощряет тех кто не работает а сидит на госбюджете и наказывает налогами тех кто работает и наполняет госбюджет.

  Vladdy написав:"Напрямую" это как? Половина страны будет стоять у кассы деньги принимать за дорогу или там школу, а половина им платить?


Врачам приходится платить напрямую (бесплатно сейчас никто не лечит), в школах сборы устраивают, армию волонтёры обеспечивают. С дорогами сложней. Но это не выход, ведь налоги всёравно уходят в чёрную дыру. Так что и налоги приходится платить и дополнительно платить докторам и учителям и т.д. И в кассе и через интернет. Кто попродвинутей, те через интернет платят, пожилые люди в кассу платят. Кто как...
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 тра, 2020 01:00, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27

Доходы от недвижимости легко скрываются,поэтому опять будут нужны опять толпы проверяющих...
kontax77
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:08

  kontax77 написав:поэтому опять будут нужны опять толпы проверяющих...


по нормальному налоги логично было бы взымать только со свехдоходов. А не мелочь отслеживать, тратя на администрирование в 10 раз больше. Сверхдоходы единицы получают, так что проблемы их найти нет.

Но у нас всё наоборот, супердоходы налогами не облагаются, еще и дотации из госбюджета дают. А нищих облагают налогами по полной. Вобщем королевство кривых зеркал.

А сама недвижимость доходом не является - это частная собственность. Доходы появляются при торговле недвижимостью или если эту недвижимость в аренду сдавать. Поэтому брать налог просто за недвижимость - это абсурд. Человек ничего не зарабатывает, а может даже в убытке, а с него за это ещё и налог берут.

Налог за недвижимость может иметь смысл, только если это очень большая недвижимость, настолько большая, что даёт возможность владельцу использовать своё положение для создания монополии. Квартира или дача - это явно не тот тип недвижимости который стоит облагать налогом.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:33

В таком случае,если следовать этой логике,то теневой рынок аренды квартир например,никогда не выйдет из тени..если человек имеет 5 квартир и сдаёт их в аренду( естественно,не сообщая об этом налоговой) то только взимание с него налога на недвижимость может хоть как то восстановить социальную справедливость..а проверяющие с поквартирными обходами тут бесполезны и абсурдны
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:55

  rytton написав:если человек имеет 5 квартир


это напоминает диалог из фильма:
- Вы занимаете черезмерную площадь
- Совершенно черезмерную
- Вы один живете в 7 комнатах...
:|


  rytton написав:только взимание с него налога на недвижимость может хоть как то восстановить социальную справедливость


социальную справедливость говорите? Ну-ну... :lol:



Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:21

  rytton написав:В таком случае,если следовать этой логике,то теневой рынок аренды квартир например,никогда не выйдет из тени..если человек имеет 5 квартир и сдаёт их в аренду( естественно,не сообщая об этом налоговой) то только взимание с него налога на недвижимость может хоть как то восстановить социальную справедливость..а проверяющие с поквартирными обходами тут бесполезны и абсурдны


5 двухкомнатны квартир в Киеве площадью 60 кв.м. каждая - это сокрытие 8-10 тыс налогов в месяц, или 100-120 тыс грн в год.
А максимальный налог на недвижимость на 300 кв.м. = 21 000 в год, где-то на уровне квартплаты в обычном жеке, не ОСББ.
Giroi
 
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