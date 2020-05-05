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12% українців використовують один і той самий пароль для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:21
Пропонуємо до обговорення:
Унікальний пароль для кожного окремого акаунту використовують лише 34% людей.
Дивися повний текст 12% українців використовують один і той самий пароль для входу до всіх своїх акаунтів (дослідження)
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:21
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svyatoslav_hromyak
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