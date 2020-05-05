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12% українців використовують
один і той самий пароль для...

12% українців використовують один і той самий пароль для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:21

12% українців використовують один і той самий пароль для...

Пропонуємо до обговорення:
Унікальний пароль для кожного окремого акаунту використовують лише 34% людей.

Дивися повний текст 12% українців використовують один і той самий пароль для входу до всіх своїх акаунтів (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:21

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svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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