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В уряді пропонують зобов’язати
іноземців отримувати...

В уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:25

В уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило законопроєкт, яким пропонує зобов'язати інвесторів-нерезидентів отримувати спеціальний дозвіл на здійснення інвестицій у стратегічні галузі України.

Дивися повний текст В уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати дозвіл для інвестицій у стратегічні підприємства.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:25

В Україні щось не регулюється? Дивина тай годі
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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