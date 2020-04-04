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На отримання допомоги по
частковому безробіттю подали...

На отримання допомоги по частковому безробіттю подали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:20

На отримання допомоги по частковому безробіттю подали...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки по частковому безробіттю. Станом на 6 травня вже отримано 3763 заявок від підприємців.

Дивися повний текст На отримання допомоги по частковому безробіттю подали заявки майже 4 тис. підприємців.
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