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Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Коронавірус COVID-19 вирішили лікувати за допомогою стовбурових клітин. Такий експеримент провели вчені з Об'єднаних Арабських Еміратів. Отримані результати вже встигли назвати новим проривом, повідомляє агентство Emirates.
Дивися повний текст Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних препаратів
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:29
таким способом можно вылечить все или практически все . но есть несколько но . гуглите
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yama
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Додано: Суб 09 тра, 2020 13:28
Да, стоит полмилиона всего и риск рака возрастает в сотни раз
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arheops
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Додано: Суб 09 тра, 2020 13:56
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей - и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будеш к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!
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Подолянин
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