RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вчені заявили про прорив у
лікуванні COVID-19: жодних...

Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:29

Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних...

Пропонуємо до обговорення:
Коронавірус COVID-19 вирішили лікувати за допомогою стовбурових клітин. Такий експеримент провели вчені з Об'єднаних Арабських Еміратів. Отримані результати вже встигли назвати новим проривом, повідомляє агентство Emirates.

Дивися повний текст Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних препаратів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88240
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:29

таким способом можно вылечить все или практически все . но есть несколько но . гуглите
yama
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4228 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:28

Да, стоит полмилиона всего и риск рака возрастает в сотни раз
arheops
 
Повідомлень: 688
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:56

Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей - и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будеш к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!
Подолянин
 
Повідомлень: 707
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:17

Этим шейхам уже некуда бабло девать.
Лечить глаза через задний проход не пробовали?
p_a_l
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
R2 » Вів 05 тра, 2020 13:50
8 1317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 21:42
Ratatui
Польські фермери заявили про брак працівників:...
R2 » Чет 07 тра, 2020 10:19
3 654
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 21:33
alex1607pl
У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19 1, 2, 3
R2 » Нед 03 тра, 2020 10:51
20 1446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 10:32
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.