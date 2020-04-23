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Частка іноземних інвесторів ВДЕ до літа 2020р складе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:08
Пропонуємо до обговорення:
Частка іноземних інвесторів у встановленій потужності електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), до літа 2020 року становитиме понад 30%, а обсяг іноземних інвестицій в сектор досягне EUR2,5 млрд, прогнозують керуючий партнер компанії Imepower Юрій Кубрушко і її консультант Віктор Коваль.
Дивися повний текст Частка іноземних інвесторів ВДЕ до літа 2020р складе понад 30%, обсяг інвестицій - EUR2,5 млрд - експерти
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:08
Зачем этот сектор нам вообще нужен? В этом секторе "то густо, то пусто", при этом выбросы "вредностей", о которых они так любят рассказывать практически не уменьшаются. Просто переносятся в другое место... Но Земля то - она круглая, и объем атмосферы ограничен, и та гадость, которая вырабатывается в "китаях с индонезниями" при производстве компонентов, она ж сюда все равно дойдет. Зеленка становиться не актуальной, вангую, что актуальными очень скоро станут технологии хранения!
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Radon
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