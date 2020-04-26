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Uber скоротить близько 4 тисяч працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:28
Пропонуємо до обговорення:
В цілому скорочення корпоративного штату компанії складе близько 14%.
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R2
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:28
Да это же сюжет из "пятого элемента"!
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amorroma_amorroma
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