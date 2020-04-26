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Uber скоротить близько
4 тисяч працівників

Uber скоротить близько 4 тисяч працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:28

Uber скоротить близько 4 тисяч працівників

Пропонуємо до обговорення:
В цілому скорочення корпоративного штату компанії складе близько 14%.

Дивися повний текст Uber скоротить близько 4 тисяч працівників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:28

Да это же сюжет из "пятого элемента"!
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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