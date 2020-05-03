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За І квартал реалізація
промислової продукції в Україні...

За І квартал реалізація промислової продукції в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:35

За І квартал реалізація промислової продукції в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-березень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 586,98 млрд грн.

Дивися повний текст За І квартал реалізація промислової продукції в Україні зменшилася на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:35

Во втором квартале будет ещё веселее..
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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