|
|
За І квартал реалізація промислової продукції в Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:35
Пропонуємо до обговорення:
За січень-березень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 586,98 млрд грн.
Дивися повний текст За І квартал реалізація промислової продукції в Україні зменшилася на 10%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88126
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:35
Во втором квартале будет ещё веселее..
-
amorroma_amorroma
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор