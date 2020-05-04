Компанії зазначають, що кандидатів стало більше, але рівнів Junior і Middle. Ті, кого скоротили, готові працювати за менші гроші.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:36
"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Дивися повний текст \"Криза в українському ІТ настала\": Ринок праці у квітні.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:37
Если раньше, да наверное и сейчас по прежнему, все хотели быть экономистами и юристами :), то сейчас желающие переключились на IT рынок. Пренасыщение наступило довольно быстро либо когда начали все работать издому, приоритеты рынка резко изменились. посмотрим что будет дальше!
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