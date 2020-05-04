Компанії зазначають, що кандидатів стало більше, але рівнів Junior і Middle. Ті, кого скоротили, готові працювати за менші гроші.
Дивися повний текст \"Криза в українському ІТ настала\": Ринок праці у квітні.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:36
"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Криза в українському ІТ настала\": Ринок праці у квітні.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:37
Если раньше, да наверное и сейчас по прежнему, все хотели быть экономистами и юристами :), то сейчас желающие переключились на IT рынок. Пренасыщение наступило довольно быстро либо когда начали все работать издому, приоритеты рынка резко изменились. посмотрим что будет дальше!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44
но согласитесь ИТ сфера намного сложнее чем экономисты и юристы!
так что хороший программист всегда будет с работой!
другое дело что все идет к тому , на мой взгляд , к Земле, то есть достаточно прибыльной будет работа на Земле, людей на планете больше, а Земли из-за изменений климата и катаклизмов становится меньше , урожая однозначно на планете собрать становится сложнее, поэтому в будущему еще более актуально станет пища.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28
Смотрите что происходит в США и Европе и примерно так же будет у нас через пару месяцев в IT , время реакции на эти события будут минимальные.
Все отрасли экономики понесут потери! Вопрос только на сколько сожмется каждая отрасль. Вопрос на засыпку чем украинские IT специалисты отличаются от азиатских и индийских специалистов?
В IT практически нет проблем с тем что бы перенести разработку в другую страну без релокации специалистов, в отличии от материального производства.
Добавьте финансовую и политическую неопределенность в Украине, и получите рецепт идеального кризиса причем не только IT, но и почти по всем секторам экономики.
Единственный плюс от государства для IT это возможность не платить налоги ЕСВ и подоходный. А платить 5% с дохода. За счёт этого IT и жил.
Я сомневаюсь что не начнут закручивать гайки в такой сладкой отрасли.
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