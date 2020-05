"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

Смотрите что происходит в США и Европе и примерно так же будет у нас через пару месяцев в IT , время реакции на эти события будут минимальные.

Все отрасли экономики понесут потери! Вопрос только на сколько сожмется каждая отрасль. Вопрос на засыпку чем украинские IT специалисты отличаются от азиатских и индийских специалистов?

В IT практически нет проблем с тем что бы перенести разработку в другую страну без релокации специалистов, в отличии от материального производства.

Добавьте финансовую и политическую неопределенность в Украине, и получите рецепт идеального кризиса причем не только IT, но и почти по всем секторам экономики.

Единственный плюс от государства для IT это возможность не платить налоги ЕСВ и подоходный. А платить 5% с дохода. За счёт этого IT и жил.

Я сомневаюсь что не начнут закручивать гайки в такой сладкой отрасли.