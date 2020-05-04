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"Криза в українському ІТ
настала": Ринок праці у квітні

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:36

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Пропонуємо до обговорення:
Компанії зазначають, що кандидатів стало більше, але рівнів Junior і Middle. Ті, кого скоротили, готові працювати за менші гроші.

Дивися повний текст \"Криза в українському ІТ настала\": Ринок праці у квітні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:37

Если раньше, да наверное и сейчас по прежнему, все хотели быть экономистами и юристами :), то сейчас желающие переключились на IT рынок. Пренасыщение наступило довольно быстро либо когда начали все работать издому, приоритеты рынка резко изменились. посмотрим что будет дальше!
asdrud2016
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:44

но согласитесь ИТ сфера намного сложнее чем экономисты и юристы!
так что хороший программист всегда будет с работой!
другое дело что все идет к тому , на мой взгляд , к Земле, то есть достаточно прибыльной будет работа на Земле, людей на планете больше, а Земли из-за изменений климата и катаклизмов становится меньше , урожая однозначно на планете собрать становится сложнее, поэтому в будущему еще более актуально станет пища.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

Смотрите что происходит в США и Европе и примерно так же будет у нас через пару месяцев в IT , время реакции на эти события будут минимальные.
Все отрасли экономики понесут потери! Вопрос только на сколько сожмется каждая отрасль. Вопрос на засыпку чем украинские IT специалисты отличаются от азиатских и индийских специалистов?
В IT практически нет проблем с тем что бы перенести разработку в другую страну без релокации специалистов, в отличии от материального производства.
Добавьте финансовую и политическую неопределенность в Украине, и получите рецепт идеального кризиса причем не только IT, но и почти по всем секторам экономики.
Единственный плюс от государства для IT это возможность не платить налоги ЕСВ и подоходный. А платить 5% с дохода. За счёт этого IT и жил.
Я сомневаюсь что не начнут закручивать гайки в такой сладкой отрасли.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:08

amorroma_amorroma не начнут. Наоборот счас хотят для многих сделать ставку 5% вместо 18+1.5%.
Слышал сто украинские ИТ отличается от европецев и американцев тем что дешевле , а вот от индусов и пакистанцев что качество работ выше!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:19

  amorroma_amorroma написав:Вопрос на засыпку чем украинские IT специалисты отличаются от азиатских и индийских специалистов?

Тем, что живут в Европе и могут в реал-тайме работать с другими европейскими командами. Разница с U.S. East Coast 7 часов, поэтому также могут пересекаться с их девелоперами и заказчиками. Если бы вы работали в IT, вы бы это знали.

Что касается зарплат, на уровне сеньоров разница после вычета налогов по сравнению с европейцами небольшая. Может даже оказаться, что здесь больше останется. С учетом стоимости аренды жилья так точно больше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:26

  Raymond написав:так что хороший программист всегда будет с работой!


хороший юрист или хороший экономист тоже всегда будет с работой. :D

В IT нет ничего необычного, всё также как и с другими профессиями. Просто был период, когда рынок был перегрет, также как раньше с юристами и экономистами. Сейчас перегрев рынка прошёл и получился избыток низкоквалифицированных кадров. Всё ожидаемо, ничего нового :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:30

  amorroma_amorroma написав:Вопрос на засыпку чем украинские IT специалисты отличаются от азиатских и индийских специалистов?


Украинские специалисты готовы за более низкооплачиваемую работу браться. А так индийские и азиатские имеют преимущество, потому что у них хорошо развита инфраструктура и IT специалистов больше, поэтому делать заказы в Индии хоть и дороже, но надёжнее - там если возникнет необходимость быстро подберут новых специалистов и они быстро войдут в работу, т.к. говорят на одном языке, а рынок намного больше и выбор специалистов намного шире, инфраструктура намного лучше.

На Западе IT специалисты мало чем отличаются от других инженерных специальностей или тех-же медсестёр и т.п. Обычная профессия. У нас она стала такой популярной, т.к. позволяет работать удалённо и при этом обеспечивает заметно большей оплатой, чем на местных заводах и предприятиях.

  amorroma_amorroma написав:Единственный плюс от государства для IT это возможность не платить налоги ЕСВ и подоходный. А платить 5% с дохода. За счёт этого IT и жил.


IT всегда платило ЕСВ, ЕСВ - это обязательный платёж для всех предпринимателей. 5% с дохода - это ЕН для 3-ей группы, его платят те кто с юрлицами или напрямую с заказчиками работают. А это большинство в IT.

Т.е. большинство в IT платят ЕСВ и ЕН 5%.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:38

  Амвросий написав:
  amorroma_amorroma написав:Единственный плюс от государства для IT это возможность не платить налоги ЕСВ и подоходный. А платить 5% с дохода. За счёт этого IT и жил.


IT всегда платило ЕСВ, ЕСВ - это обязательный платёж для всех предпринимателей. 5% с дохода - это ЕН для 3-ей группы, его платят те кто с юрлицами или напрямую с заказчиками работают. А это большинство в IT.

Т.е. большинство в IT платят ЕСВ и ЕН 5%.


Только есв можно платить не от реальной полученной суммы а от минималка. 1000+ грн. Не думаю что есть много желающих платить есв от полностью зашедшей суммы, чтобы потом гипотетически получать бОльшую пенсию, которая у обычных граждан все равно ограничена не то что у чиновников
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:46

  PUnder написав:Только есв можно платить не от реальной полученной суммы а от минималка.


Да, предприниматель сам решает сколько себе насчитать. Но есть обязательный минимум ЕСВ который нужно обязательно платить.

А за наёмных ЕСВ нужно по полной платить.
Амвросий
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