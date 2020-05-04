"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46
Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:49
Там есть толковые спецы, но на одного толкового десять бестолковых и двадцать просто кнопконажимателей
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57
я знаю о чём говорю, сам с индусами работал. У индусов разный уровень квалификации есть, так что всё зависит от цены которую заказчик платит. А истории о том "как пришлось переделывать" происходят из специфики некоторых индийский галер, точнее из метрик которые они используют. Но это уже специфика частных случаев. В Индии очень большой рынок IT на любой кошелёк и запросы, поэтому естественно что можно найти как мусор, так и качественных разработчиков.
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