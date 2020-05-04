"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57

hottabich111 написав: Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант. Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.

я знаю о чём говорю, сам с индусами работал. У индусов разный уровень квалификации есть, так что всё зависит от цены которую заказчик платит. А истории о том "как пришлось переделывать" происходят из специфики некоторых индийский галер, точнее из метрик которые они используют. Но это уже специфика частных случаев. В Индии очень большой рынок IT на любой кошелёк и запросы, поэтому естественно что можно найти как мусор, так и качественных разработчиков.Специфика Индии в том, что там рынок IT не то что большой, а очень большой. То о чём вы говорите действительно имеет место быть - наши программисты любят рассказывать что в Индии качество разработки хуже и за ними приходится исправлять и это действительно правда - приходится. Но это рассказывается чтобы попытаться вырвать заказ из рук индусов, вам просто не договаривают, что исправлять приходится за дешёвыми исполнителями из Индии. Но умалчивают, что в Индии есть и дорогие разработчики. И чтобы вырвать заказ у индусов приходится демпинговать.