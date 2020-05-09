"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46
Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:49
Там есть толковые спецы, но на одного толкового десять бестолковых и двадцать просто кнопконажимателей
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57
я знаю о чём говорю, сам с индусами работал. У индусов разный уровень квалификации есть, так что всё зависит от цены которую заказчик платит. А истории о том "как пришлось переделывать" происходят из специфики некоторых индийский галер, точнее из метрик которые они используют. Но это уже специфика частных случаев. В Индии очень большой рынок IT на любой кошелёк и запросы, поэтому естественно что можно найти как мусор, так и качественных разработчиков.
Специфика Индии в том, что там рынок IT не то что большой, а очень большой. То о чём вы говорите действительно имеет место быть - наши программисты любят рассказывать что в Индии качество разработки хуже и за ними приходится исправлять и это действительно правда - приходится. Но это рассказывается чтобы попытаться вырвать заказ из рук индусов, вам просто не договаривают, что исправлять приходится за дешёвыми исполнителями из Индии. Но умалчивают, что в Индии есть и дорогие разработчики. И чтобы вырвать заказ у индусов приходится демпинговать.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01
Тоже сразу об этом подумал. Даже боинг себе в самолёты заказывает код у индусов. Тем более переделать с нуля часто бывает проще и быстрее, чем ловить баги позапрошлых писателей кода, которые прошлые писатели частично исправили с помощью костылей.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:33
Re:
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:00
Вы это серьёзно?
По оценкам FAO (Food and Agriculture Organization) при ООН, в мире от голода и связанных с ним болезней ежедневно (!) умирает 25000 человек (около 9,1 млн. в год). Можете даже сравнить со статистикой по коронавирусу.
По её же оценкам 795 млн. человек не могут себе позволить нормальное питание, позволяющее вести здоровый образ жизни.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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