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"Криза в українському ІТ
настала": Ринок праці у квітні

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46

Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.
hottabich111
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:49

  hottabich111 написав:Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.

Там есть толковые спецы, но на одного толкового десять бестолковых и двадцать просто кнопконажимателей
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57

  hottabich111 написав:Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.


я знаю о чём говорю, сам с индусами работал. У индусов разный уровень квалификации есть, так что всё зависит от цены которую заказчик платит. А истории о том "как пришлось переделывать" происходят из специфики некоторых индийский галер, точнее из метрик которые они используют. Но это уже специфика частных случаев. В Индии очень большой рынок IT на любой кошелёк и запросы, поэтому естественно что можно найти как мусор, так и качественных разработчиков.

Специфика Индии в том, что там рынок IT не то что большой, а очень большой. То о чём вы говорите действительно имеет место быть - наши программисты любят рассказывать что в Индии качество разработки хуже и за ними приходится исправлять и это действительно правда - приходится. Но это рассказывается чтобы попытаться вырвать заказ из рук индусов, вам просто не договаривают, что исправлять приходится за дешёвыми исполнителями из Индии. Но умалчивают, что в Индии есть и дорогие разработчики. И чтобы вырвать заказ у индусов приходится демпинговать. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01

  Амвросий написав:
  hottabich111 написав:Амвросий Вы не знаете о чем говорите. У меня друг рассказывал как пришлось переделывать после Индусов. Даже не корректировать, а ПОЛНОСТЬЮ переделывать. Может со временем там и начнут нормально работать, но сейчас это совсем не вариант.


я знаю о чём говорю, сам с индусами работал. У индусов разный уровень квалификации есть, так что всё зависит от цены которую заказчик платит. А истории о том "как пришлось переделывать" происходят из специфики некоторых индийский галер, точнее из метрик которые они используют. Но это уже специфика частных случаев. В Индии очень большой рынок IT на любой кошелёк и запросы, поэтому естественно что можно найти как мусор, так и качественных разработчиков.

Тоже сразу об этом подумал. Даже боинг себе в самолёты заказывает код у индусов. Тем более переделать с нуля часто бывает проще и быстрее, чем ловить баги позапрошлых писателей кода, которые прошлые писатели частично исправили с помощью костылей.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:33

Re:

  Raymond написав:поэтому в будущему еще более актуально станет пища.

Не пища, а ее качество. С пищей давно нет проблем.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:00

  Конрад Карлович написав:
  Raymond написав:поэтому в будущему еще более актуально станет пища.

Не пища, а ее качество. С пищей давно нет проблем.

Вы это серьёзно?

По оценкам FAO (Food and Agriculture Organization) при ООН, в мире от голода и связанных с ним болезней ежедневно (!) умирает 25000 человек (около 9,1 млн. в год). Можете даже сравнить со статистикой по коронавирусу.

По её же оценкам 795 млн. человек не могут себе позволить нормальное питание, позволяющее вести здоровый образ жизни.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:54

Re:

  tar-ru написав:По оценкам FAO (Food and Agriculture Organization) при ООН, в мире от голода и связанных с ним болезней ежедневно (!) умирает 25000 человек (около 9,1 млн. в год). Можете даже сравнить со статистикой по коронавирусу.

По её же оценкам 795 млн. человек не могут себе позволить нормальное питание, позволяющее вести здоровый образ жизни.

Я тоже могу цифрами посыпать:
1.7 млрд людей с избыточным весом
700 млн страдающих от ожирения
Смертность от сопутствующих болезней приводить не буду - она у вас может вызвать шок по сравнению с несчастными 25 тыс.
Голод он не от недостатка производства еды - он по другим причинам, больше всего по политическим.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:10

Re:

  Конрад Карлович написав:Я тоже могу цифрами посыпать:
1.7 млрд людей с избыточным весом
700 млн страдающих от ожирения
Смертность от сопутствующих болезней приводить не буду - она у вас может вызвать шок по сравнению с несчастными 25 тыс.
Голод он не от недостатка производства еды - он по другим причинам, больше всего по политическим.


Цифрами нужно уметь не только сыпать, но и их анализировать. Чтобы утверждать, что с едой проблем нет, для начала сравните данные по приросту мирового населения с данными по производству пищевых продуктов.
И да, шок у меня вызывают не цифры, а люди, которые позволяют себе столь пренебрежительные высказывания в отношении других людей, особенно "тех несчастных 25000" умерших сегодня от голода.

Сорри за оффтоп.
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:36

Re:

  tar-ru написав:Цифрами нужно уметь не только сыпать, но и их анализировать

Так анализируйте, а не давайте бестолковые советы.
Перепроизводство еды - не слышали? Она уничтожается. Нет не раздается голодающим, а именно уничтожается. Выбрасывается еще больше - миллиарды тонн, и не путайте теплое с мягким.
По поводу 25000 умерших бедных людей - я также скорблю по ним каждый день, как и вы.
Конрад Карлович
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  #<12
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