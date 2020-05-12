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"Криза в українському ІТ
настала": Ринок праці у квітні

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17

ви что делать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37

Re:

  tar-ru написав:Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.

Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?
Конрад Карлович
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