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"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17
ви что делать?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37
tar-ru написав:
Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.
Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?
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Конрад Карлович
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