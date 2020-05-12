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"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17
ви что делать?
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Investor_K
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37
tar-ru написав:
Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.
Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:18
Конрад Карлович написав: tar-ru написав:
Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.
Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?
Вы совершенно не владеете вопросом, но с упорством продолжаете делать голословные утверждения. В развитых странах, где проблема выбрасывания продуктов питания существует, у половины населения в холодильнике только замороженная пицца и китайская еда, так как привыкли столоваться в макдональдсах. А выбрасывают, в основном, супермаркеты, но то, что не успели продать до истечения срока годности и то, что нельзя отдать в различные фуд банки. Это различного рода скоропортящиеся продукты - свежие фрукты и овощи, охлажденные мясные и рыбные продукты и т.д.
Перепроизводства продуктов питания в этих странах нет по одной простой причине - экономической, эти продукты просто некому продать.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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tar-ru
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