"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37
Re:
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:18
Вы совершенно не владеете вопросом, но с упорством продолжаете делать голословные утверждения. В развитых странах, где проблема выбрасывания продуктов питания существует, у половины населения в холодильнике только замороженная пицца и китайская еда, так как привыкли столоваться в макдональдсах. А выбрасывают, в основном, супермаркеты, но то, что не успели продать до истечения срока годности и то, что нельзя отдать в различные фуд банки. Это различного рода скоропортящиеся продукты - свежие фрукты и овощи, охлажденные мясные и рыбные продукты и т.д.
Перепроизводства продуктов питания в этих странах нет по одной простой причине - экономической, эти продукты просто некому продать.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:41
Re:
А вы конечно владеете))).
Ничего конкретного, только сплошное:
"Поинтересуйтесь", "нужно уметь анализировать","позволяют себе..высказывания", "дальше можете не продолжать" "голословные утверждения"- в общем зачетный тролинг.
И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство?))). Отвечать не надо.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:19
Re:
Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.
Но и выбрасывают продукты не из-за того, что их производят слишком много. Супермаркеты, чтобы получить максимальную прибыль, стремятся держать свои полки максимально заполненными, чтобы в пики спроса полностью его удовлетворить. Если же супермаркеты будут заказывать, скажем, среднее количество проданных ими продуктов за месяц, то в пики спроса некоторых продуктов просто не окажется на полках и покупатели уедут в другой магазин. При такой схеме работы не удивительно, что часть продуктов (иногда эта часть может достигать до 50%) просто портится и выбрасывается. Могу еще добавить, что это, в основном, относится к скоропортящимся продуктам (рис, макароны и консервированный горошек с кукурузой никто не выбрасывает). Так что, можно сказать, проблема тут вовсе не в перепроизводстве, а в несовершенстве схемы реализации.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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