"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Додано: Чет 14 тра, 2020 19:19

Конрад Карлович написав: И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство? И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство?

Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.Но и выбрасывают продукты не из-за того, что их производят слишком много. Супермаркеты, чтобы получить максимальную прибыль, стремятся держать свои полки максимально заполненными, чтобы в пики спроса полностью его удовлетворить. Если же супермаркеты будут заказывать, скажем, среднее количество проданных ими продуктов за месяц, то в пики спроса некоторых продуктов просто не окажется на полках и покупатели уедут в другой магазин. При такой схеме работы не удивительно, что часть продуктов (иногда эта часть может достигать до 50%) просто портится и выбрасывается. Могу еще добавить, что это, в основном, относится к скоропортящимся продуктам (рис, макароны и консервированный горошек с кукурузой никто не выбрасывает). Так что, можно сказать, проблема тут вовсе не в перепроизводстве, а в несовершенстве схемы реализации.