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"Криза в українському ІТ
настала": Ринок праці у квітні

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37

Re:

  tar-ru написав:Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.

Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:18

  Конрад Карлович написав:
  tar-ru написав:Поинтересуйтесь, для начала, сколько этих миллиардов тонн производится итого, прежде чем ими разбрасываться.

Поинтересовался:
производится около 4 млрд. тонн. Треть - выбрасывается.
На три надеюсь, разделить сможете?


Вы совершенно не владеете вопросом, но с упорством продолжаете делать голословные утверждения. В развитых странах, где проблема выбрасывания продуктов питания существует, у половины населения в холодильнике только замороженная пицца и китайская еда, так как привыкли столоваться в макдональдсах. А выбрасывают, в основном, супермаркеты, но то, что не успели продать до истечения срока годности и то, что нельзя отдать в различные фуд банки. Это различного рода скоропортящиеся продукты - свежие фрукты и овощи, охлажденные мясные и рыбные продукты и т.д.
Перепроизводства продуктов питания в этих странах нет по одной простой причине - экономической, эти продукты просто некому продать.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:41

Re:

  tar-ru написав:Вы совершенно не владеете вопросом, но с упорством продолжаете делать голословные утверждения. В развитых странах, где проблема выбрасывания продуктов питания существует, у половины населения в холодильнике только замороженная пицца и китайская еда, так как привыкли столоваться в макдональдсах. А выбрасывают, в основном, супермаркеты, но то, что не успели продать до истечения срока годности и то, что нельзя отдать в различные фуд банки. Это различного рода скоропортящиеся продукты - свежие фрукты и овощи, охлажденные мясные и рыбные продукты и т.д.
Перепроизводства продуктов питания в этих странах нет по одной простой причине - экономической, эти продукты просто некому продать.

А вы конечно владеете))).
Ничего конкретного, только сплошное:
"Поинтересуйтесь", "нужно уметь анализировать","позволяют себе..высказывания", "дальше можете не продолжать" "голословные утверждения"- в общем зачетный тролинг.
И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство?))). Отвечать не надо.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:19

Re:

  Конрад Карлович написав:И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство?


Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.
Но и выбрасывают продукты не из-за того, что их производят слишком много. Супермаркеты, чтобы получить максимальную прибыль, стремятся держать свои полки максимально заполненными, чтобы в пики спроса полностью его удовлетворить. Если же супермаркеты будут заказывать, скажем, среднее количество проданных ими продуктов за месяц, то в пики спроса некоторых продуктов просто не окажется на полках и покупатели уедут в другой магазин. При такой схеме работы не удивительно, что часть продуктов (иногда эта часть может достигать до 50%) просто портится и выбрасывается. Могу еще добавить, что это, в основном, относится к скоропортящимся продуктам (рис, макароны и консервированный горошек с кукурузой никто не выбрасывает). Так что, можно сказать, проблема тут вовсе не в перепроизводстве, а в несовершенстве схемы реализации.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:48

Re:

  tar-ru написав:Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.


Вы совершенно не владеете вопросом. И выбрасывают продукты не только супермаркеты. А и люди, которые купили в этих супермаркетах. А еще до супермаркета выбрасывают то что туда не годится. И есть еще много потребителей - не супермаркетов. И не только в развитых странах как вы говорите это происходит, где в холодильнике шаром покати у населения и все якобы питаются в фастфуде, а и в таких странах как Украина (надеюсь вы не причисляете ее к развитым?). Речь идет о производстве продовольствия. О том что проблемы такой на сегодняшний день нет (она была раньше, но современные технологии позволили решить эту проблему) Т.е. нет проблемы произвести продовольствия, что бы всех накормить - даже не нужно увеличивать мощности, нужно все го лишь сберечь половину!!! того что выбрасывается. А нарастить мощность можно многократно - но это не требуется, потому что выбрасывать будут еще больше. Ну не верите мне, почитайте доклад ООН что ли...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:41

  Конрад Карлович написав:
  tar-ru написав:Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.


Вы совершенно не владеете вопросом. И выбрасывают продукты не только супермаркеты. А и люди, которые купили в этих супермаркетах. А еще до супермаркета выбрасывают то что туда не годится. И есть еще много потребителей - не супермаркетов.


В эту цифру входит всё, что выбрасывается на уровне ритейл - конечный потребитель, и люди, и не супермаркеты тоже...
Пример с супермаркетами я привел только потому, что там выбрасывается бОльшая часть.

  Конрад Карлович написав:Речь идет о производстве продовольствия. О том что проблемы такой на сегодняшний день нет (она была раньше, но современные технологии позволили решить эту проблему)


Как я уже писал выше, производственный процесс продуктов питания, помимо всего прочего, включает в себя сбор урожая, транспортировку, обработку, хранение. Вот на этих этапах и происходит самые большие потери, львиная доля которых связана с отсутствием хранилищ (что Вы и могли заметить в упомянутых докладах ООН). Грубо говоря, то, что собрали, просто-напросто портится на этапе производства, а не выбрасывается, как Вы тут утверждаете. Это часть производственных потерь, избежать которых, на сегодняшний день, не представляется возможным по объективным причинам.

  Конрад Карлович написав:Т.е. нет проблемы произвести продовольствия, что бы всех накормить


Произвести можно, но не там, где нужно или не тогда, когда нужно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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