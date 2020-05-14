"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:37
Re:
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:18
Вы совершенно не владеете вопросом, но с упорством продолжаете делать голословные утверждения. В развитых странах, где проблема выбрасывания продуктов питания существует, у половины населения в холодильнике только замороженная пицца и китайская еда, так как привыкли столоваться в макдональдсах. А выбрасывают, в основном, супермаркеты, но то, что не успели продать до истечения срока годности и то, что нельзя отдать в различные фуд банки. Это различного рода скоропортящиеся продукты - свежие фрукты и овощи, охлажденные мясные и рыбные продукты и т.д.
Перепроизводства продуктов питания в этих странах нет по одной простой причине - экономической, эти продукты просто некому продать.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:41
Re:
А вы конечно владеете))).
Ничего конкретного, только сплошное:
"Поинтересуйтесь", "нужно уметь анализировать","позволяют себе..высказывания", "дальше можете не продолжать" "голословные утверждения"- в общем зачетный тролинг.
И да - еще следите за логикой - когда будет кому продавать - что наступит перепроизводство?))). Отвечать не надо.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:19
Re:
Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.
Но и выбрасывают продукты не из-за того, что их производят слишком много. Супермаркеты, чтобы получить максимальную прибыль, стремятся держать свои полки максимально заполненными, чтобы в пики спроса полностью его удовлетворить. Если же супермаркеты будут заказывать, скажем, среднее количество проданных ими продуктов за месяц, то в пики спроса некоторых продуктов просто не окажется на полках и покупатели уедут в другой магазин. При такой схеме работы не удивительно, что часть продуктов (иногда эта часть может достигать до 50%) просто портится и выбрасывается. Могу еще добавить, что это, в основном, относится к скоропортящимся продуктам (рис, макароны и консервированный горошек с кукурузой никто не выбрасывает). Так что, можно сказать, проблема тут вовсе не в перепроизводстве, а в несовершенстве схемы реализации.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:48
Re:
Вы совершенно не владеете вопросом. И выбрасывают продукты не только супермаркеты. А и люди, которые купили в этих супермаркетах. А еще до супермаркета выбрасывают то что туда не годится. И есть еще много потребителей - не супермаркетов. И не только в развитых странах как вы говорите это происходит, где в холодильнике шаром покати у населения и все якобы питаются в фастфуде, а и в таких странах как Украина (надеюсь вы не причисляете ее к развитым?). Речь идет о производстве продовольствия. О том что проблемы такой на сегодняшний день нет (она была раньше, но современные технологии позволили решить эту проблему) Т.е. нет проблемы произвести продовольствия, что бы всех накормить - даже не нужно увеличивать мощности, нужно все го лишь сберечь половину!!! того что выбрасывается. А нарастить мощность можно многократно - но это не требуется, потому что выбрасывать будут еще больше. Ну не верите мне, почитайте доклад ООН что ли...
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:41
В эту цифру входит всё, что выбрасывается на уровне ритейл - конечный потребитель, и люди, и не супермаркеты тоже...
Пример с супермаркетами я привел только потому, что там выбрасывается бОльшая часть.
Как я уже писал выше, производственный процесс производства продуктов питания, помимо всего прочего, включает в себя сбор урожая, транспортировку, обработку, хранение. Вот на этих этапах и происходят самые большие потери, львиная доля которых связана с отсутствием хранилищ (что Вы и могли заметить в упомянутых докладах ООН). Грубо говоря, то, что собрали, просто-напросто портится на этапе производства, а не выбрасывается, как Вы тут утверждаете. Это часть производственных потерь, избежать которых, на сегодняшний день, не представляется возможным по объективным причинам.
Произвести можно, но не там, где нужно или не тогда, когда нужно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:50
Re:
Опять демагогия.
Произвести можно там где нужно и когда нужно - было бы желание (политическое).
Бедные и отсталые регионы нужно развивать - вы хоть засыпьте их продовольствием - они все равно будут голодать. Объясняю - голодают они не по причине, что кто то не может произвести - а по тупости. Вот вам люди которые авторитет имеют скажут:
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18
Re:
К сожалению, такие "простые" решения, как "просто сохранить", "просто перестать выбрасывать" и так далее по списку, на практике просто не работают, так как в большей степени являются пожеланиями, нежели методами решения проблем. Но Вы и сами могли в этом убедиться на примере одного простого парня, у которого тоже всё очень просто и он просто решил стать сами знаете кем...
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:27
Re:
??? Это как относится к теме спора?
1.Я не предлагал простых решений или методов. Я говорил о том что голод (в наше время уже) на земле в основном, не относится к проблеме производства продовольствия. Проблем с недостатком еды нет - вам это уже авторитетные люди сказали.
2. Причем тут этот простой парень? И чем этот простой парень отличается от предыдущих "не простых"? Может Вы тогда Венесуэлу приведете в пример - богатейшая страна мира по запасам нефти раздает туалетную бумагу в качестве зарплаты полицейским. Может в мире тогда проблемы с производством туалетной бумаги?)))
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