"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Стивен Деверо (Stephen Devereux), автор многих исследований о причинах возникновения голода, в 2000 году опубликовал статью «Голод в 20-м столетии» (Famine in the Twentieth Century)[10], в которой особое внимание обращает на ситуацию в Африке, где, кстати, и отмечается большинство случаев возникновения голода. По его мнению, в этом регионе мира главной причиной голода являются вооружённые конфликты, которые уничтожают сельское хозяйство и приводят к хаосу в системах доставки продовольствия со стороны. Деверо резюмирует, что «голод возникает только потому, что его никто не попытался предотвратить — ему позволяют появиться».



Британский африканист Алекс де Ваал (Alex de Waal), автор многих книг о голоде в Африке, в последней из них «Голод, который убивает: Дарфур, Судан» (Famine that Kills: Darfur, Sudan) утверждает, что «любое правительство, если оно того желает, способно принять эффективные меры, способные остановить голод». Отмечают, что Африка обладает значительным потенциалом в области сельского хозяйства и, следовательно, нет оснований, чтобы континент испытывал дефицит с продовольствием