"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні

Додано: Чет 14 тра, 2020 19:48

tar-ru написав: Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать. Логика тут простая — спрос рождает предложение. Проблема выбрасывания продуктов существует, но не в тех масштабах, которые Вы озвучили. К примеру, в США, которые славятся своим расточительством в данном вопросе, ежегодно выбрасывается около 60 млн. тонн продуктов, что не дотягивает и до 5% озвученной Вами цифры. Кто же выбрасывает остальные 95%??? Можете тоже не отвечать.

Вы совершенно не владеете вопросом. И выбрасывают продукты не только супермаркеты. А и люди, которые купили в этих супермаркетах. А еще до супермаркета выбрасывают то что туда не годится. И есть еще много потребителей - не супермаркетов. И не только в развитых странах как вы говорите это происходит, где в холодильнике шаром покати у населения и все якобы питаются в фастфуде, а и в таких странах как Украина (надеюсь вы не причисляете ее к развитым?). Речь идет о производстве продовольствия. О том что проблемы такой на сегодняшний день нет (она была раньше, но современные технологии позволили решить эту проблему) Т.е. нет проблемы произвести продовольствия, что бы всех накормить - даже не нужно увеличивать мощности, нужно все го лишь сберечь половину!!! того что выбрасывается. А нарастить мощность можно многократно - но это не требуется, потому что выбрасывать будут еще больше. Ну не верите мне, почитайте доклад ООН что ли...