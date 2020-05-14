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"Криза в українському ІТ
настала": Ринок праці у квітні

"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:54

Re:

  Конрад Карлович написав:1.Я не предлагал простых решений или методов.


Вот:
  Конрад Карлович написав:Перепроизводство еды - не слышали? Она уничтожается. Нет не раздается голодающим, а именно уничтожается. Выбрасывается еще больше - миллиарды тонн...


И вот ещё:
  Конрад Карлович написав:что бы всех накормить - даже не нужно увеличивать мощности, нужно все го лишь сберечь половину!!!


  Конрад Карлович написав:Произвести можно там где нужно и когда нужно - было бы желание (политическое).


Теоретически и на Марсе можно, только реальность несколько отличается от фантастики. Политическое желание это как? Правительство Сомали прикажет всем перестать стрелять и идти заниматься сельским хозяйством?

  Конрад Карлович написав:вам это уже авторитетные люди сказали.

Авторитетные люди высказали свое мнение, а не истину в последней инстанции. Хотите обсудить, открывайте новую ветку, с удовольствием поучаствую.
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