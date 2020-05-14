Конрад Карлович написав:
1.Я не предлагал простых решений или методов.
Вот:
Конрад Карлович написав:
Перепроизводство еды - не слышали? Она уничтожается. Нет не раздается голодающим, а именно уничтожается. Выбрасывается еще больше - миллиарды тонн...
И вот ещё:
Конрад Карлович написав:
что бы всех накормить - даже не нужно увеличивать мощности, нужно все го лишь сберечь половину!!!
Конрад Карлович написав:
Произвести можно там где нужно и когда нужно - было бы желание (политическое).
Теоретически и на Марсе можно, только реальность несколько отличается от фантастики. Политическое желание это как? Правительство Сомали прикажет всем перестать стрелять и идти заниматься сельским хозяйством?
Конрад Карлович написав:
вам это уже авторитетные люди сказали.
Авторитетные люди высказали свое мнение, а не истину в последней инстанции. Хотите обсудить, открывайте новую ветку, с удовольствием поучаствую.