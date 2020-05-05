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Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський призначив екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради реформ. Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 7 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
Зеленский кинул новую пачку дрожжей в свой сельский сортир.
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