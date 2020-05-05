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Саакашвілі отримав посаду:
Зеленський підписав указ

Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00

Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський призначив екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради реформ. Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 7 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00

Зеленский кинул новую пачку дрожжей в свой сельский сортир.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:13

лучше бы его вернули в Грузию, где его давно ждут уголовные дела...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:19

Re: дела

оно не тонет. и даже летает
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:51

Залишається здогадуватись, що за рада і які її повноваження, а також що за комітет з окремих напрямків реформ. Якась недопрацьована стаття, як на мене.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:29

Re: Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ

Я горджуся цим поступком нашого вельмишановного Президента. Грузинський як і єврейський народи несправедливо самі з найгониміших у цілому світі (це наклеп, що вони найкорупційніші). І їм потрібно допомагати, даючи хороші зарплати і достойні посади, ми ж не расисти.
awant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:03

ты его в дверь, а он в окно.
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