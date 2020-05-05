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Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський призначив екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради реформ. Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 7 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
Зеленский кинул новую пачку дрожжей в свой сельский сортир.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:13
лучше бы его вернули в Грузию, где его давно ждут уголовные дела...
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Тракторист
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:19
оно не тонет. и даже летает
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:51
Залишається здогадуватись, що за рада і які її повноваження, а також що за комітет з окремих напрямків реформ. Якась недопрацьована стаття, як на мене.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:29
Я горджуся цим поступком нашого вельмишановного Президента. Грузинський як і єврейський народи несправедливо самі з найгониміших у цілому світі (це наклеп, що вони найкорупційніші). І їм потрібно допомагати, даючи хороші зарплати і достойні посади, ми ж не расисти.
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awant
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:03
ты его в дверь, а он в окно.
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RomanTik
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:20
awant написав:
Я горджуся цим поступком нашого вельмишановного Президента. Грузинський як і єврейський народи несправедливо самі з найгониміших у цілому світі (це наклеп, що вони найкорупційніші). І їм потрібно допомагати, даючи хороші зарплати і достойні посади, ми ж не расисти.
я даже скажу больше.
на следующих президентских выборах надо выбрать негра.
грузинского или еврейского происхождения.
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Tabak
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:45
наконец-то нормальный человек в правительстве будет
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maksymzp88
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