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Кабмін оприлюднив постанову
про послаблення карантину...

Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10

Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 7 травня опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень.

Дивися повний текст Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10

пик уже будет пройден?
sal
 
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