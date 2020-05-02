|
|
Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 7 травня опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень.
Дивися повний текст Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88127
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10
пик уже будет пройден?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3826
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему