Кабмін 7 травня опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень.
Дивися повний текст Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину (інфографіка).
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10
Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину (інфографіка).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:41
Кінець гібрідному "карантину". Шлунок переміг Розум, як завжди, але під час посту чомусь буває -навпаки. Маски ніхто носити не буде і дістанції ніхто не витримуватиме.На роботу і з роботи про всяк випадок ходити з власною труною, з якої і працювати. Шкода тільки наших бідних Медиків. Для них- нічого не змінюється-постійний ризик.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:44
Re: Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...
Налоговые инспекции, УПСЗН, закрытые отделения госбанков отсутствуют в списках открытых и закрытых. Остаётся только гадать, откроются или нет.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:01
"салоны красоты и парикмахерские;" - я по два раза не повторяю, не повторяю )))
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:30
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:05
відкриття банків з 12.05-Креді Агріколь Банк
avk Креди Агріколь Банк прислав СМС про відкриття відділення з 12.05.2020
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:46
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