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Кабмін оприлюднив постанову
про послаблення карантину...

Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10

Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 7 травня опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень.

Дивися повний текст Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:10

пик уже будет пройден?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:41

Кінець гібрідному "карантину". Шлунок переміг Розум, як завжди, але під час посту чомусь буває -навпаки. Маски ніхто носити не буде і дістанції ніхто не витримуватиме.На роботу і з роботи про всяк випадок ходити з власною труною, з якої і працювати. Шкода тільки наших бідних Медиків. Для них- нічого не змінюється-постійний ризик.
mayaker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:44

Re: Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину...

Налоговые инспекции, УПСЗН, закрытые отделения госбанков отсутствуют в списках открытых и закрытых. Остаётся только гадать, откроются или нет.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:01

"салоны красоты и парикмахерские;" - я по два раза не повторяю, не повторяю )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:30

  RomanTik написав:"салоны красоты и парикмахерские;" - я по два раза не повторяю, не повторяю )))

Это разные заведения, если что...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:05

відкриття банків з 12.05-Креді Агріколь Банк

avk Креди Агріколь Банк прислав СМС про відкриття відділення з 12.05.2020
:lol: :lol:
mayaker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:32

КМУ по прежнему нарушает конституционные права граждан...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:46

Ну хоть что-то!
  mayaker написав:Маски ніхто носити не буде і дістанції ніхто не витримуватиме.

- Это конечно зря, хотя по факту уже сейчас такое вижу. Надоело людям. Ситуация видимо изменится, когда гробы вывозить начнут.
di2gard
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