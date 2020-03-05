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Споживання електроенергії
знизилось на 11% – "Укренерго"

Споживання електроенергії знизилось на 11% – "Укренерго"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:34

Споживання електроенергії знизилось на 11% – "Укренерго"

Пропонуємо до обговорення:
Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось на 11% порівняно з березнем цього ж року та становить 9028 млн кВт*год, а порівняно з квітнем минулого року - зменшилось на майже 8%.

Дивися повний текст Споживання електроенергії знизилось на 11% – \"Укренерго\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:35

Динамика "впечатляющая", посмотрим на май. И будет наверное ещё печальнее.
Поблагодарили наше правительство за то что отключили АЭС и готовы оплачивать зелёный тариф.
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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