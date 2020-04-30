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Microsoft обіцяє заплатити
до $100 тис. за злом ядра...

Microsoft обіцяє заплатити до $100 тис. за злом ядра...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:09

Microsoft обіцяє заплатити до $100 тис. за злом ядра...

Пропонуємо до обговорення:
У так званих білих хакерів, які шукають уразливості, щоб розробники їх усували, і часто непогано на цьому заробляють, з'явилася нова мета для атак.

Дивися повний текст Microsoft обіцяє заплатити до $100 тис. за злом ядра Linux власної розробки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:09

"за взлом ядра Linux собственной разработки" - :D
ssnet
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