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Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд запропонував Україні програму Stand-by замість програми розширеного фінансування EFF у зв'язку з погіршенням ситуації в світі.
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25
Еще у Зели немного потупят и вообще без денег Украина останется((
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