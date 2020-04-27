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Міністр фінансів пояснив
причину зміни програми МВФ

Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25

Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд запропонував Україні програму Stand-by замість програми розширеного фінансування EFF у зв'язку з погіршенням ситуації в світі.

Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25

Еще у Зели немного потупят и вообще без денег Украина останется((
Cytb
 
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