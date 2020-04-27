Міжнародний валютний фонд запропонував Україні програму Stand-by замість програми розширеного фінансування EFF у зв'язку з погіршенням ситуації в світі.
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25
Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:53
Одни немощные, такая страна, а мозгов нету. Люди в пустынях лучше живут чем у нас, а наши мозгоклюи не могут ни на чём заработать. Одно могут ТОЛЬКО ТАРИФЫ ПОДНИМАТЬ, у них походу у всех вирус тупости и жадности.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:36
В масштабах страны 5 миллиардов это же ерунда, неужели это что-то изменит.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:48
Сотрясение мозга в головах простолюдинов.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:24
согласен. В марте 2 ярда ухнули на удержание курса и ничего, а 5 можно подумать спасут "отца русской демократии".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:33
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