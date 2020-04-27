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Міністр фінансів пояснив
причину зміни програми МВФ

Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25

Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд запропонував Україні програму Stand-by замість програми розширеного фінансування EFF у зв'язку з погіршенням ситуації в світі.

Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:25

Еще у Зели немного потупят и вообще без денег Украина останется((
Cytb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:53

Одни немощные, такая страна, а мозгов нету. Люди в пустынях лучше живут чем у нас, а наши мозгоклюи не могут ни на чём заработать. Одно могут ТОЛЬКО ТАРИФЫ ПОДНИМАТЬ, у них походу у всех вирус тупости и жадности.
vovan_62
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:36

В масштабах страны 5 миллиардов это же ерунда, неужели это что-то изменит.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:48

  kronastius написав:В масштабах страны 5 миллиардов это же ерунда, неужели это что-то изменит.

Сотрясение мозга в головах простолюдинов.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:24

  kronastius написав:В масштабах страны 5 миллиардов это же ерунда, неужели это что-то изменит.

согласен. В марте 2 ярда ухнули на удержание курса и ничего, а 5 можно подумать спасут "отца русской демократии".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:33

  RomanTik написав:В марте 2 ярда ухнули на удержание курса и ничего


замечу - всего за несколько дней ухнули :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:31

"Международный валютный фонд предложил " , - смешная формулировка. Правильно говорить: "МВФ приказал своим вассалам!"
hazanovich_alexey
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