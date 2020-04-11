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Коректний перерахунок тарифів
на медпослуги завершиться...

Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:32

Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться...

Пропонуємо до обговорення:
Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року, прогнозує голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Дивися повний текст Коректний перерахунок тарифів на медпослуги завершиться до 2021 р.
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