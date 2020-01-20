Про це повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.
Дивися повний текст Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду України вже в травні.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53
Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду України вже в травні.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53
Тут главное деньги собрать, а потом можно и если что и рейсы отменить, положив деньги на бонусный счет :)
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