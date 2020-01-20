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Czech Airlines має намір
прорвати авіаційну блокаду...

Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53

Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.

Дивися повний текст Czech Airlines має намір прорвати авіаційну блокаду України вже в травні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53

Тут главное деньги собрать, а потом можно и если что и рейсы отменить, положив деньги на бонусный счет :)
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:24

  ssnet написав:Тут главное деньги собрать, а потом можно и если что и рейсы отменить, положив деньги на бонусный счет :)

в отличии от многих других авиакомпаний, при вашем желании получить деньги чешские авиалинии их возвращают на карту в течении 10 дней
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