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Українці в 2019 році стали брати більше кредитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Причиною зростання споживчих кредитів є висока дохідність сегмента, що спонукає банки видавати більше кредитів.
Дивися повний текст Українці в 2019 році стали брати більше кредитів на споживчі потреби
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