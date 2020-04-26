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Українці в 2019 році стали
брати більше кредитів на...

Українці в 2019 році стали брати більше кредитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45

Українці в 2019 році стали брати більше кредитів на...

Пропонуємо до обговорення:
Причиною зростання споживчих кредитів є висока дохідність сегмента, що спонукає банки видавати більше кредитів.

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