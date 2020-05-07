Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, зросли на 1,3%.
Дивися повний текст В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:38
В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи
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Дивися повний текст В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:38
Уже давно нет эпических идиотов покупать бетонокоробки по ценам дороже чем в ЕС и оставаться доживать в Украине. Все даже кривые и косые уже давно на заработках и сюда возвращаться не будут. Украина скоро станет заповедником из чиновников ее разворовывающих.
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