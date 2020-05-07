RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з початку року
подорожчали будівельні роботи

В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:38

В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, зросли на 1,3%.

Дивися повний текст В Україні з початку року подорожчали будівельні роботи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88137
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:38

Уже давно нет эпических идиотов покупать бетонокоробки по ценам дороже чем в ЕС и оставаться доживать в Украине. Все даже кривые и косые уже давно на заработках и сюда возвращаться не будут. Украина скоро станет заповедником из чиновников ее разворовывающих.
agcsc
 
Повідомлень: 386
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
R2 » П'ят 08 тра, 2020 18:40
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 18:46
svetoch-10
За І квартал реалізація промислової продукції в Україні...
R2 » П'ят 08 тра, 2020 08:35
1 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 08:35
amorroma_amorroma
НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній
R2 » Чет 07 тра, 2020 10:40
2 379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 07:24
Клиент20

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18787)
08.05.2020 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.