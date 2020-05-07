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Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн.
Дивися повний текст Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46
Я думал что это Гончарук сказал.....
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