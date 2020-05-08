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Банківська система в Україні
надліквідна - Смолій

Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40

Банківська система в Україні надліквідна - Смолій

Пропонуємо до обговорення:
Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн.

Дивися повний текст Банківська система в Україні надліквідна - Смолій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40

вот когда такое публикуют, - первый признак, что пора идти к обменнику
demon0983886848
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Я думал что это Гончарук сказал.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:33

Перевожу Смолия: Бегите к обменникам, глупцы!
hazanovich_alexey
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