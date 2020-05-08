Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн.
Дивися повний текст Банківська система в Україні надліквідна - Смолій.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40
Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківська система в Україні надліквідна - Смолій.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40
вот когда такое публикуют, - первый признак, что пора идти к обменнику
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