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СБУ виявила втручання в
роботу інформаційних систем...

СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:02

СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Дивися повний текст СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем Податкової.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:02

В Налоговой нет денег, чтобы нанять нормального DBA ? Или он им не нужен.... ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:13

  LutsMan написав:В Налоговой нет денег, чтобы нанять нормального DBA ? Или он им не нужен.... ;)


У них очень дорогой dba, вы даже не можете представить на сколько :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 02:34

Взялись за таможню и налоговую, вот и ответ)
Когда денег нет, ещё и не такое можно устроить. ..
amorroma_amorroma
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