Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Дивися повний текст СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем Податкової.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:02
СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ виявила втручання в роботу інформаційних систем Податкової.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:02
В Налоговой нет денег, чтобы нанять нормального DBA ? Или он им не нужен.... ;)
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:13
Додано: Суб 09 тра, 2020 02:34
Взялись за таможню и налоговую, вот и ответ)
Когда денег нет, ещё и не такое можно устроить. ..
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