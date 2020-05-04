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Українці відкладають купівлю
квартир: чи буде бум після...

Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:02

Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...

Пропонуємо до обговорення:
Ось уже майже два місяці Україна сидить на карантині.

Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03

Ага, будет будет. Особенно после того как МВФ пошлет ЗЕ-команду куда подальше.
Такой бум будет, мало не покажется. Еще можно пару карантинов устроить, точно будет бум. Бум-бум.
demon0983886848
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