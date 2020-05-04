Ось уже майже два місяці Україна сидить на карантині.
Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:02
Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
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Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03
Ага, будет будет. Особенно после того как МВФ пошлет ЗЕ-команду куда подальше.
Такой бум будет, мало не покажется. Еще можно пару карантинов устроить, точно будет бум. Бум-бум.
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