Ось уже майже два місяці Україна сидить на карантині.
Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:02
Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03
Ага, будет будет. Особенно после того как МВФ пошлет ЗЕ-команду куда подальше.
Такой бум будет, мало не покажется. Еще можно пару карантинов устроить, точно будет бум. Бум-бум.
Додано: Суб 09 тра, 2020 02:32
Это статья камлание, что бы люди услышали и купили у них квартирку пока они цену не начали скидывать ))
Что за лоховская заказушка?
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:47
Будет не бунт, а война, прям будут воевать за каждый квадратный метр. Люди за время карантина сколько зелёных нарисовали, боюсь жилья сколько не настроили.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:41
Статья просто прекрасна своей глупостью. Особенно понравилось:"Эксперты отмечают, что после карантина у многих просто не останется денег на покупку квартир".
Лежали деньги на новую квартиру, но за два месяца карантина всё спустил в АТБ
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:30
Буб-бум-бум, бум-бум - играла музыка в магнитоле. Другого бума мы не услышим.
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:11
Re: Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після.
После открытий нотариусов будет всплеск и бум. Но это пока не закончатся те кто хотел что то купить во время карантина, но не мог. А потом будет падение.
Так что не надо нам бум-бум.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:16
Идем вот по этой ссылке, и попадаем в соседнюю тему, расположенную прямо над этой: https://news.finance.ua/ru/news/-/47027 ... vye-sovety
И читаем, что: "В условиях жесткого карантина большинство опрошенных (57%) смогут финансово продержаться не более четырех недель". Теперь вопрос. Сколько времени прошло с начала карантина? Какие нафиг квартиры??? Скоро люди голодать начнут, а количество зараженных с каждым днём только растет. Сегодня в Харькове был абсолютный рекорд по максимальному количеству новых заражений за сутки с самого начала карантина. И всё самое страшное ещё впереди, судя по толпам людей без масок целыми днями шатающимися от безделья по улицам и магазинам. И без работы все будут сидеть минимум до осени, а то дольше. Если верить ученым, то потом будет вторая волна модифицированного вируса, и всё опять закроют до зимы, если конечно открыть успеют.
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